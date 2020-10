Juventus, Cuadrado non fa drammi: "Siamo partiti male anche in passato, ma poi abbiamo vinto"

"Vedendo come abbiamo iniziato gli altri campionati, questa partenza è stata un po' lenta". A due giorni dalla sfida contro il Barcellona, parla così a Sky Sport l'esterno della Juventus, Juan Cuadrado: "Ma ancora non abbiamo perso e ricordo l'annata in cui avevamo 10 punti di svantaggio, dopo abbiamo avuto la forza della grande squadra, dell'unione e dei campioni e abbiamo ottenuto un grande risultato".

Cosa vi chiede Andrea Pirlo? "Cerchiamo di fare quello che ci dice lui e la maniera in cui possiamo far male gli avversari. Ma le altre squadre, quando vedono la Juventus, tirano fuori anche qualcosa in più. Però penso che dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di essere una grande squadra sin dal primo minuto e dimostrare la forza che abbiamo".

Che lavoro ti viene chiesto sulla fascia? "Dall'anno scorso sono abituato più a difendere, ho lavorato molto su questo con Sarri. Ora anche con Pirlo lo sto facendo, per fare ciò che mi chiede ed essere un valore aggiunto quando mi spingo in attacco. Piano piano troviamo la miglior forma per poter essere pericoloso e aiutare la squadra".

La Juventus è ancora la favorita per la vittoria della Serie A? "Ci sono tante squadre che voglio vincere lo scudetto. Il Napoli sta giocando molto bene, così come l'Inter. Noi saremo lì a battagliare".

Quanto vi manca Cristiano Ronaldo? "È un campione. Sicuramente in queste partite così difficili, con le squadre che si chiudono, la sua forza, la sua mentalità e la sua voglia vengono fuori. In questo momento ci manca, certo".

Che sfida ti aspetti contro il Barcellona? "È una partita difficile da affrontare, contro un avversario fortissimo. Dobbiamo scendere in campo e dimostrare la forza della Juventus. Anche contro queste squadre, noi tiriamo fuori sempre qualcosa in più. L'approccio non lo dobbiamo sbagliare e dobbiamo cercare di fare risultato. Prepareremo la partita con la voglia di vincerla, pur sapendo di giocare contro un avversario fortissimo. Qualsiasi cosa succede, dobbiamo essere consapevoli che siamo dei professionisti, che dobbiamo ancora battagliare e non perdere quell'abitudine che abbiamo qui alla Juve di dare tutto fino alla fine".