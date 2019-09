Juventus, Cuadrado: "Peccato per il risultato, meglio sia successo ora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Juan Cuadrado, attaccante della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro l'Atletico. "Sono molto contento per il gol, penso che dobbiamo migliorare per essere una grande squadra che ci mette la testa. Ci sta sempre l'arrabbiatura, vincendo 2-0 non siamo riusciti a portarla a casa. Peccato per il risultato, meglio che sia successo adesso e non più avanti".