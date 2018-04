Juventus, Cuadrado: "Scudetto ancora aperto. Col Real sarà una finale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Jtv Juan Cuadrado ha parlato dopo il suo ritorno in campo con la maglia della Juventus nel match contro il Milan e in vista della gara di Champions League contro il Real Madrid: ”Sono contento di essere tornato. E' stato un periodo difficile, ho avuto pazienza ed è arrivato un gran momento. Vincere era importante, volevamo i tre punti per staccare chi insegue. Avevo voglia di entrare. Avevo qualche presentimento che entrando qualcosa di straordinario poteva succedere, ci ho creduto e Dio mi ha regalato questo. Campionato ancora aperto? Sì, il Napoli proverà ad avvicinarsi. Noi dobbiamo fare più punti possibile. Il duello con il Real Madrid? E’ una gara importantissima. Giocare qui la prima è una bella arma. E' importante che ci sostengano, daremo il 150%. Sarà come una finale".