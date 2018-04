Juventus, Cuadrado: "Siamo ancora avanti, destino nelle nostre mani"

Le sue parole a Sky

Juan Cuadrado, attaccante della Juventus, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo fosse importante vincere, ma non è stato così. Il Napoli ha fatto una buona partita, noi ora dobbiamo essere concentrati fino alla fine. Siamo ancora in testa, dipende tutto da noi. Penso che noi siamo abituati a questo tipo di momenti, si è visto contro il Real Madrid. Tutti dicevamo che ci credevamo dopo l'andata, e ora vale lo stesso. Tutto dipende da noi. Dovremo dare il massimo in questi ultimi giorni. La squadra sta benissimo fisicamente. Stasera non è stata la partita che ci aspettavamo.

Reazione Allegri? Siamo tutti un po' giù, ora dobbiamo non pensare più a questa partita. Abbiamo ancora un punto di vantaggio, dovremo giocare tutte le gare come se fosse una finale. Questo è il calcio, dobbiamo pensare gara dopo gara. Il palleggio del Napoli ci ha fatto abbassare un po' di più di quanto volevamo. Ora ci crediamo, dipende tutto da noi".