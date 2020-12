Juventus, Cuadrado tra i migliori e tra i più amati nello spogliatoio: si lavora al rinnovo

vedi letture

Juan Cuadrado è uno dei migliori giocatori della Juventus targata Pirlo ma è anche uno dei più amati all'interno dello spogliatoio, rappresentante in pectore dei giocatori sudamericani. Per questi motivi, nonostante veleggi verso i 33 anni, il club bianconero sta iniziando a lavorare per il rinnovo di contratto che attualmente è in scadenza nel giugno del 2022. A riportarlo è Tuttosport.