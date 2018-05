Juventus, Cuadrado: "Tre scudetti un sogno. Non dimentico la Colombia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino riporta le parole di Juan Cuadrado, esterno della Juventus, all'evento della sua fondazione per aiutare i bimbi meno fortunati in Colombia. "Aver vinto tre scudetti è un sogno. Tutti conoscono la mia storia da calciatore, ma io sono stato anche uno di questi bambini, nato lì, cresciuto su un campo di terra battuta imitando Ronaldo e sognando il futuro. Sono molto contento di quello che ho fatto, ma non posso dimenticare la mia Colombia, tanto povera".