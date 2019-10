© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre ad un prolifico cambio di ruolo, da laterale offensivo a terzino, per Juan Cuadrado potrebbe presto arrivare anche un nuovo contratto con la Juventus. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sono già stati avviati i contatti con l'entourage del colombiano per spostare la scadenza dell'accordo attualmente fissata al prossimo giugno. La fumata bianca sembra vicina, con l'ex Chelsea che si legherà ai bianconeri almeno per una ulteriore stagione e con un ingaggio da 4 milioni di euro netti più bonus.