Juventus, D. Costa: "Gara importante. CR7 è in un nuovo campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Douglas Costa dopo la vittoria ottenuta sul campo del Parma: “È sempre importante entrare in campo motivati. Oggi è stata una partita importante per noi. Come mi sento più a mio agio? In ogni modo, che giochi Paulo, Cristiano... Io entro cercando di dare più soluzioni. Con Mircea Lucescu ho fatto notevoli progressi in tal senso, e di questo ne sto beneficiando ora in un grande club come la Juve. CR7? Cristiano sa di essere in un nuovo campionato e cerca il gol, ma sa che contano i tre punti".