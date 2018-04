Juventus, da Asamoah a Darmian: chi va e chi viene sulle fasce

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analizzando le prossime mosse in difesa della Juventus, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche la posizione degli esterni. Asamoah ha scelto l'Inter, Lichtsteiner potrebbe scegliere la Ligue 1, Alex Sandro è seguito da Manchester United e PSG e davanti a un'offerta alta dirà addio. Insomma: De Sciglio è l'unico sicuro di restare. A lui si aggiungerà Leonardo Spinazzola dopo il prestito biennale blindato all’Atalanta: giocherà a sinistra, può giocare a destra, come lo stesso De Sciglio e pure come Matteo Darmian: l’ex Toro è più out che in (per propria scelta) dal Manchester United. La Juve ha cominciato a lavorarci da tempo ma il passo decisivo non è ancora stato fatto.