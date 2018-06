Juventus, da Bernat a Cancelo: le alternative a Darmian

La Juventus lavora col Manchester United per arrivare all'intesa per ingaggiare Matteo Darmian, mentre Tuttosport scrive delle piste alternative all'ex Palermo e Torino. Ai bianconeri piace Juan Bernat, in uscita dal Bayern Monaco e per questo l’opzione più facile, mentre il colombiano Santiago Arias del PSV Eindhoven ha il 'difetto' di essere extracomunitario. Per Alessandro Florenzi ci sarebbe da attendere un’eventuale rottura con la Roma sul rinnovo, mentre per Joao Cancelo, rientrato al Valencia dopo l'esperienza all'Inter, si è mosso il Wolverhampton.