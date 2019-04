Una grande prova, quella fornita dalla Juventus sul campo del Cagliari. Uno 0-2 targato Bonucci-Kean che proietta i bianconeri a quota 81 punti in classifica. Da Chiellini a Matuidi, da Emre Can allo stesso Bonucci, da Pjanic a Bernardesch, questi alcuni dei tweet celebrativi:



Professional job done on the road tonight. #EC23 #iCan #weCan #forzajuve pic.twitter.com/74WJvzxFTh

Desideri per questo compleanno 🎁: - festeggiare con gli amici ✔ - conquistare i 3 punti ✔ - non sentire più certe cose negli stadi 🤞 #CagliariJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/8keQCXlHwi

We’re on the right track, now let’s keep going! 🔥⚽

P.S. @bonucci_leo19 , great team work! 🎯😜 #ForzaJuve #FinoAllaFine #CagliariJuventus #SerieATim pic.twitter.com/uH1vjLe05u

— Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 2 aprile 2019