Juventus, da David Luiz ad Azpilicueta: ora al Chelsea rimpiangono Sarri

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'addio di Sarri dal Chelsea è stato più sofferto di quanto ci si potesse immaginare. Il modo in cui ha terminato la stagione, con la vittoria dell'Europa League e il posto in Champions conquistato con autorevolezza, hanno portato alcuni giocatori a salutarlo con difficoltà. Da David Luiz fino a Pedro, passando per Jorginho ed Emerson Palmieri, oltre ad Azpilicueta, in molti speravano che potesse restare per proseguire quanto costruito in una sola stagione e lo hanno sottolineato anche tramite i tanti messaggi di saluto che sono arrivati in seguito all'ufficialità del suo approdo alla Juventus.