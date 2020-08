Juventus, da Douglas a Bernardeschi fino a Ramsey e Rugani: tanti possibili addii

Aria di rivoluzione anche in campo in casa Juventus. La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di tantissimi giocatori sul mercato, a prescindere dalla carta d'identità. Sono virtualmente con le valigie in mano Douglas Costa, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi (che potrebbe entrare nella trattativa per Milik), Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, ma se dovessero arrivare offerte anche Alex Sandro e Danilo potrebbero lasciare Torino.