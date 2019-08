© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da primo esubero a centravanti titolare il passo non è così breve ma a Gonzalo Higuain pare essere riuscito. L'argentino a inizio estate sembrava certo di essere ceduto, poi l'evoluzione estiva ha portato la Juventus a intraprendere altre strade sul mercato e lui si è ritrovato in campo dal primo minuto all'esordio in campionato contro il Parma. Adesso i bianconeri hanno anche rimesso in vendita la sua maglia col nuovo numero 21, sintomo che l'aria intorno al Pipita è veramente cambiata e che se dovrà partire qualcuno, non sarà lui. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.