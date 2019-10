Juventus, da Icardi a Kane e Haaland: i bomber che stuzzicano Paratici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli attaccanti sono gli affari di mercato che fanno più gola. E la Juventus, benché coperta nel ruolo, per l'anno prossimo continua a monitorare le principali situazioni in Europa. A cominciare da Mauro Icardi, in prestito al PSG: in caso di mancato riscatto e ritorno all'Inter, sarà fatto un nuovo tentativo. Vengono seguiti anche Harry Kane del Tottenham e Gabriel Jesus del Manchester City, sui quali dall'Inghilterra continuano a filtrare mal di pancia. Ultimo nome aggiunto alla lista è quello di Erling Haaland del Salisburgo. A riportarlo è Tuttosport.