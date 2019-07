© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cessioni illustri della Juventus, che in questo caso riguardano soprattutto la Premier. Moise Kean sembra infatti ormai destinato a lasciare i bianconeri, costretti a sfoltire in attacco. Kean ha estimatori soprattutto in Inghilterra: l’Everton in primis, con cui i bianconeri hanno già avuto dei contatti. Piace anche al Wolverhampton, club controllato da Jorge Mendes

Doppia pista - Grazie agli ottimi rapporti con il superprocuratore, Fabio Paratici potrebbe piazzarne due in un colpo solo: oltre al giovane attaccante, gli inglesi sono interessati a Sami Khedira, centrocampista sicuramente in uscita dalla Continassa. Khedira preferirebbe tornare in Germania ma non esclude la soluzione inglese: la Juventus potrebbe lasciarlo libero, per facilitare la trattativa. Sami è arrivato a costo zero ma ha un ingaggio pesante (6 milioni all’anno) di cui i bianconeri vorrebbero liberarsi.