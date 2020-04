Juventus, da occasione a obiettivo vero e proprio. Paratici in prima fila per Ferran Torres

La Juventus fa sul serio per Ferran Torres, sottolinea oggi Tuttosport: da opportunità (contratto in scadenza nel 2021), il gioiellino del Valencia è diventata una pista di mercato prioritaria. Nonostante i rilanci del proprio club Torres continua a non voler prolungare l’attuale accordo e se la situazione rimarrà questa l'addio sarà obbligatorio per non rischiare di perderlo a parametro zero. Pur non avendo ancora avanzato offerte, Paratici è in prima fila per il classe 2000.