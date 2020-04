Juventus, da Ramsey a Rabiot: tutte le contropartite per arrivare a Pogba

vedi letture

Il messaggio arriva direttamente da Manchester: in questo mercato non ci saranno spese folli. La pandemia di COVID-19 che ha imposto lo stop dei campionati, porterà a sua volta anche delle novità per quanto riguarda le prossime trattative. Al centro del discorso c'è anche Paul Pogba, oggetto del desiderio della Juventus e, secondo quanto riporta Tuttosport, può sbloccarsi proprio in virtù di uno scambio con i Red Devils.

Le contropartite - Sul piatto il club del presidente Agnelli potrebbe mettere un giocatore in modo da far decollare la trattativa. I nomi, scrive sempre il quotidiano sportivo, sono sempre quelli noti: da Douglas Costa a Miralem Pjanic passando per Alex Sandro, Aaron Ramsey o Adrien Rabiot.