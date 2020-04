Juventus, da un Alex all'altro a sinistra: se va via Alex Sandro, tutto su Telles del Porto

Tra le esigenze della Juventus per la prossima stagione c'è quella di riequilibrare il reparto terzini. Se dovesse arrivare un'offerta importante per Alex Sandro, i bianconeri potrebbero fiondarsi su Alex Telles (27) del Porto. Sulle sue tracce, però, ci sono anche altri club europei e il Porto non è di certo una bottega che spicca per i prezzi bassi. Le alternative all'ex Inter - si legge su Tuttosport - sono rappresentate da Alejandro Grimaldo del Benfica e Achraf Hakimi del Borussia Dortmund.