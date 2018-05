Juventus, da uomo mercato a punto fermo: Alex Sandro può rinnovare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alex Sandro potrebbe passare da uomo mercato, come accaduto nella scorsa estate e a gennaio, a punto fermo per il futuro bianconero. Tanto che potrebbe anche prolungare il proprio accordo con la Juventus, a meno che non arrivino offerte clamorose nel corso delle prossime settimane.