© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani è uno dei nomi più papabili per lasciare presto la rosa della Juventus. Come già raccontato nelle scorse ore, sul suo conto stanno nascendo interessamenti sopratutto in Inghilterra. Oltre all'Arsenal, che però vorrebbe procedere sulla formula del prestito (anche biennale), c'è anche il Wolverhampton. E secondo quanto riferisce il Times, sono proprio gli Wolves ad avere in mano la proposta migliore, dato che sarebbero pronti a presentare un'offerta da 35 milioni di euro circa. Con queste condizioni, sarebbe loro nettamente in vantaggio.