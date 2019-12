© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon torna protagonista di una notte di Champions contro il Bayer Leverkusen a 18 mesi dal cartellino rosso contro il Real Madrid e dalla famosa dichiarazione contro l'arbitro Oliver che aveva un "bidone dell'immondizia al posto del cuore". Ultimamente il bianconero non sta rendendo all'altezza del suo nome e della sua carriera, basta pensare al pareggio contro il Sassuolo. Ma anche in Europa, considerando che l'ultima partita è stata col PSG contro il Man United ed eliminazione dall'Europa anche per un suo errore. Per questo stasera vorrà provare a riscattarsi, tra record e ambizioni europee, è il momento di scacciare i fantasmi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.