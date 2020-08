Juventus, dal sacrificio Dybala ai terzini: le possibili uscite in casa bianconera

Spazio alla Juventus che verrà sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle uscite dell'attuale rosa in vista del ringiovanimento della rosa da mettere a disposizione del tecnico Andrea Pirlo nella prossima stagione.

Fra i cedibili, secondo la rosea, c'è Paulo Dybala che potrebbe essere sacrificato per dare ossigeno al bilancio e assicurerebbe una ricchissima plusvalenza visto che la valutazione si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Non è però detto che l'argentino, che vorrebbe mettere radici a Torino, parta davvero alla fine e per questo la Juventus valuta altre cessioni. Ad esempio gli altri due mancini di attacco Federico Bernardeschi e Douglas Costa che potrebbero essere inseriti in scambi di mercato, come quello con il Napoli per portare Arek Milik in bianconero. Anche Luca Pellegrini e Cristian Romero, rientrati dai prestiti a Cagliari e Genoa, potrebbero essere pedine preziose. Mentre per quanto riguarda il capitolo terzini fra Alex Sandro, Danilo e De Sciglio qualcuno probabilmente farà le valigie, così come Rugani. Per quanto riguarda i centrocampisti Rabiot e Ramsey se arriveranno offerte la Juve si siederà al tavolo per parlarne.