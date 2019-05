Juventus, dal Portogallo: il City offre 60mln di euro per Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Joao Cancelo? Alcune voci di mercato vogliono Pep Guardiola prossimo al trasferimento sulla panchina della Juventus, mentre il giornale portoghese Record scrive che lo stesso tecnico catalano vorrebbe l'esterno ex Inter al Manchester City. Proprio per questo, i citizens avrebbero offerto circa 60 milioni di euro alla Vecchia Signora per il calciatore lusitano.

Valencia, poi l'Italia e ora la Premier? Cancelo, arrivato in Serie A nell'estate del 2017 grazie all'Inter, è poi rimasto in Italia poiché la Juventus l'ha acquistato la scorsa estate dal club che gioca al Mestalla per 40 milioni di euro. Per i bianconeri, in caso di cessione durante la prossima finestra di mercato, potrebbe arrivare una ricca plusvalenza.