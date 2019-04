Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato scorso l’esordio tra i professionisti, in Serie C, con la Seconda Squadra Under 23. Adesso la convocazione di Massimiliano Allegri per la Champions di stasera, contro l’Ajax. Leonardo Loria, classe 1999, difficilmente dimenticherà questi giorni per tutto il resto della sua vita. Il portiere della Juve Primavera, infatti, nel giro di qualche giorno è stato catapultato nel mondo dei grandi, grandissimi. Perchè lo stop improvviso di Mattia Perin ha liberato uno slot tra i portieri e la scelta è caduta su di lui: andrà in tribuna, ma aver assaporato la prima chiamata europea è bastata per proiettarlo con maggiore entusiasmo al finale prossimo di stagione.