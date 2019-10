Juventus, dall'Inghilterra: idea Emerson Palmieri per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta una lista di mercato per il ritorno in Italia di Emerson Palmieri, esterno mancino della Nazionale di Roberto Mancini oggi al Chelsea. Secondo quanto riportato dal tabloit Metro, infatti, l'italo-brasiliano sarebbe l'ultima idea per gennaio della Juventus che sulla fascia sinistra, dopo l'addio di Spinazzola e il prestito al Cagliari di Pellegrini, ha di fatto solo Alex Sandro come elemento di ruolo.