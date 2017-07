Juventus, dall'Inghilterra: il PSG supera il Chelsea per Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo il tabloid inglese The Sun, il Paris Saint-Germain avrebbe superato il Chelsea nella corsa all'esterno della Juventus Alex Sandro: il club parigino avrebbe offerto una cifra superiore ai blues allenati da Antonio Conte che ora dovranno trovare un'alternativa al brasiliano della Juventus. Il primo nome sulla lista dei campioni d'Inghilterra è Alex Telles, L'ex terzino dell'Inter, voluto fortemente in nerazzurro da Roberto Mancini e trasferitosi al Porto la scorsa estate, arriverebbe a Londra per una cifra molto inferiore rispetto a quella chiesta dalla Juventus per il suo giocatore.