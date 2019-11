© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il Guardian, l’altra sera a Istanbul per Turchia-Islanda ci sarebbero stati in tribuna alcuni emissari dell’Arsenal e del Manchester United per Merih Demiral: soprattutto il club del tecnico Unai Emery potrebbe presentare alla Juventus un’offerta da quasi 40 milioni per gennaio. La Juve lo ha preso dal Sassuolo per 18 milioni e, nel caso in cui la cessione andasse in porto a quelle cifre, si porterebbe a casa una plusvalenza importante.