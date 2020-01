Juventus, dall'Inghilterra: lo United mette nel mirino Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra spunta una nuova pretendente per Emre Can, centrocampista in uscita dalla Juventus. Da tempo è in piedi una trattativa col PSG che potrebbe coinvolgere anche Leandro Paredes, ma secondo l'edizione britannica di ESPN ora anche il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa al tedesco ex Liverpool. Lo United, ricordiamo, ha in uscita un altro centrocampista come Nemanja Matic, seguito da Milan e Inter.