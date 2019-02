© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku, centravanti classe 1993 del Manchester United e della nazionale belga, avrebbe espresso ai dirigenti del club inglese la volontà di accasarsi alla Juventus, e di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo: a lanciare questa bomba di mercato è il Sun, giornale inglese che spiega come il giocatore, spesso schierato fuori ruolo da Solskajer, voglia lasciare i Red Devils, con preferenza verso la nostra Serie A, e la Juve in particolare. Lukaku, infatti, sarebbe un fan sfegatato di CR7, e farebbe di tutto per giocarci insieme.