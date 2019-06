© foto di Federico Gaetano

Spunta un nuove nome per la Juventus che verrà. Come riporta The Sun, i bianconeri avrebbero messo infatti gli occhi sull'esterno d'attacco classe 1999 Dwight McNeil. Recentemente protagonista con l'Inghilterra Under 20 al Mondiale di categoria, il talento del Burnley viene valutato circa 35 milioni di euro ed è reduce da una stagione con ben 26 presenze, tre gol e cinque assist in prima squadra.