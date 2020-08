Juventus, dall'Inghilterra: per Thomas Partey è lotta a due con l'Arsenal

Qualche settimana fa sembrava vicino all'Arsenal, poi la pista si è raffreddata. Ma Thomas Partey tuttora potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Secondo il Mirror, è bagarre a due per il centrocampista ghanese: in Inghilterra persiste l'interesse dei Gunners, ma dall'Italia la Juventus è pronta a rompere le uova del paniere per regalare a Pirlo un rinforzo di quantità in mediana.