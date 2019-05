© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dall'Independent la Juventus avrebbe Mauricio Pochettino come obiettivo principale per la panchina. Il percorso del tecnico argentino alla guida del Tottenham potrebbe chiudersi il 1° giugno, dopo la finale di Champions League. I bianconeri restano alla finestra, tenendo ancora in piedi le candidature di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.