Juventus, dall'Inghilterra: Pogba più CR7 per la Champions

La Juventus vuole riportare in Italia Paul Pogba, scrive questa mattina il quotidiano inglese Mirror. I bianconeri - si legge - vogliono riportare il centrocampista francese in bianconero per aumentare ancora di più il tasso tecnico della squadra, altissimo dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, per dare l'assalto alla Champions League.