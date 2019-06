© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è pronto per tornare alla Juventus. Il centrocampista francese, secondo quanto riportato dal Mirror, può tornare in Italia già in questa sessione di mercato. L'edizione odierna del quotidiano inglese, infatti, parla della trattativa tra i bianconeri e il giocatore: al momento il Real Madrid sembra essersi allontanato e a quanto pare si avvicina un suo ritorno a Torino. Pogba, dopo tre anni in Premier League, sembra essere vicino al ritorno in Italia.