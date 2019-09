© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sarebbe in pole position per l'acquisto del cartellino di David De Gea, portiere classe 1990 del Manchester United e della nazionale spagnola, in scadenza di contratto con gli inglesi a fine stagione: stando ad indiscrezioni riportate dal "Daily Mirror", sull'esperto portiere, però, ci sarebbe anche il PSG, pronto a fare concorrenza ai bianconeri fino alla fine.