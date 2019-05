© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal London Evening Standard in Inghilterra, Massimiliano Allegri è entrato nella short list dei possibili sostituti in caso di addio a fine stagione di Maurizio Sarri. Addirittura non sarebbe da scartare l'ipotesi di uno scambio di panchine, con l'ex tecnico del Napoli comunque inserito tra gli allenatori seguiti da Paratici e Nedved. Allegri piace per il suo pragmatismo e per la sua esperienza internazionale. L'alternativa all'italiano potrebbe essere lo storico ex Blues Frank Lampard.