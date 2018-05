Juventus, dall'Inghilterra: pronti 65 milioni per riportare Morata in A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall'Inghilterra continuano ad arrivare conferme sull'interessamento da parte della Juventus per Alvaro Morata, attualmente in forza al Chelsea. La Vecchia Signora vorrebbe riportare l'attaccante spagnolo in bianconero e sarebbe disposta a spingersi fino a un'offerta da 60 milioni sterline, ovvero più di 65 milioni di euro, pur di convincere i Blues a lasciarlo partire in estate. A riportarlo è il Daily Mirror.