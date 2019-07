Juventus, dall'Inghilterra: rifiutata l'offerta dell'Everton per Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean piace a molte squadre e dall'Inghilterra sono già arrivate offerte interessanti per il talento azzurro. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Juventus ha rifiutato un'offerta di circa 30 milioni di euro dall'Everton. Al momento i bianconeri non vogliono cedere l'attaccante anche perché potrebbe rientrare nell'affare De Ligt. Il calciatore classe 2000 potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per portare il difensore olandese in Italia.