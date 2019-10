© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciannove anni compiuti da pochi giorni e due pretendenti del calibro di Juventus e Atletico Madrid pronte a darsi battaglia per il cartellino. Questa, in sintesi, l'attualità di Nathan Ferguson, classe 2000 del WBA. Come riporta il tabloid The Sun, infatti, il centrale difensivo inglese è finito nel mirino dei campioni d'Italia e dei Colchoneros. Sul giocatore dei Baggies ci sono anche gli interessamenti del Tottenham.