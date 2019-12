© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si accende con qualche giorno d'anticipo la sessione invernale di mercato della Juventus. Stando a quanto riportato da RMC Sport, emittente radiofonica francese, il PSG avrebbe avviato i contatti con i dirigenti bianconeri per Emre Can, centrocampista tedesco finito ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Da non escludere che nell'operazione venga inserito l'ex Roma Leandro Paredes come contropartita tecnica gradita al club campione d'Italia.