Juventus, dalla Francia: Umtiti non vuole lasciare il Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Umtiti non vuole lasciare il Barcellona. E' quanto afferma l'Equipe che spiega come il centrale francese abbia informato il suo entourage di non cercare un nuovo club nella prossima estate. Il ragazzo, infatti, nonostante la concorrenza di Lenglet e quella probabile di De Ligt, intende giocarsi le sue carte in blaugrana. Ricordiamo che il centrale francese è da tempo nel mirino della Juventus.