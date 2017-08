Juventus, dalla Germania: per la difesa spunta anche il nome di Höwedes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nome nuovo per la difesa della Juventus. Come riportano i media tedeschi, in particolare Sport1, il club bianconero sarebbe interessato all'acquisto del difensore dello Schalke 04 e della Nazionale, Benedikt Howedes. In rotta con la società di Gelsenkirchen, il giocatore è cercato anche dal Liverpool.