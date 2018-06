Juventus, dalla Germania: pressing su Boateng. Bayern chiede 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante novità per il mercato della Juventus in arrivo dalla Bild. Secondo il celebre quotidiano teutonico i bianconeri sarebbero forti su Jerome Boateng del Bayern Monaco. Il centrale non è considerato incedibile dai bavaresi e a fronte di un aproposta da 30 milioni di euro la Juve potrebbe portarlo a Torino.