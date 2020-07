Juventus, dalla Spagna: bianconeri sulle tracce di Hermoso dell'Atletico Madrid

Arriva dalla Spagna l'indiscrezione secondo la quale la Juventus sarebbe sulle tracce di Mario Hermoso, una delle delusioni della stagione dell'Atletico Madrid. Il centrale ha avuto poco spazio con Simeone nonostante i 15 milioni sborsati in estate dai Colchoneros per portarlo a Madrid. Il ragazzo, a fine stagione, potrebbe anche lasciare il club e come afferma Fichajes.net, la Juve sarebbe interessata al 24enne. Potrebbe nascere una sfida tutta italiana per il ragazzo, con l'Inter pronta a battagliare con i bianconeri.