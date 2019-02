Juventus, dalla Spagna: Dybala non è felice, spunta il PSG

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Federico Gaetano

Paulo Dybala vive un momento difficile in casa Juventus. Il suo rapporto non è con Massimiliano Allegri e, per questo motivo, la Joya starebbe pensando di lasciare i bianconeri a fine stagione. E' quanto afferma Fichajes.net che svela come l'estate scorsa il fratello ed agente del calciatore ebbe un incontro con il PSG. L'ide dei parigini era ingaggiare l'argentino per sopperire ad una partenza partenza di Neymar; ebbene, se dovesse partire il brasiliano, il club transalpino potrebbe ritornare alla carica.