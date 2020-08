Juventus, dalla Spagna: il club bianconero ha assicurato a Dybala che non vuole cederlo

In casa Juventus si continua a parlare del futuro di Paulo Dybala: Il club bianconero potrebbe infatti avere necessità. di fare cassa dal mercato vista la crisi causata dal Covid-19. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, non dovrebbe essere la Joya il giocatore sacrificato. Il club bianconero ha infatti confermato all’entourage del calciatore che non p sulla lista dei partenti. L’argentino è considerato imprescindibile, come confermano i 17 gol e i 14 assist realizzati quest’anno. La permanenza in bianconero renderà comunque necessario il rinnovo del contratto, che è in scadenza nel 2022. Il prolungamento potrebbe arrivare ad ottobre, dopo la chiusura del mercato.