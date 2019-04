© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Segna praticamente un gol all'ora, Moise Kean, che di certo non è passato inosservato anche per i grandi club d'Europa. Stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli di Ok Diario, anche il Real Madrid sarebbe interessato al talento della Juventus, che s'è messo in luce con i suoi gol e ben presto discuterà il rinnovo. Filtra ottimismo per un prolungamento, con buona pace delle pretendenti. Anche per Florentino Perez si tratterebbe di un affare molto complicato perché la Juve non vuole cederlo. Ma con Mino Raiola mai dire mai.