Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni di mercato relative a Juan Cuadrado. Secondo 'Don Balon' il colombiano sarebbe finito nel mirino del Siviglia. Il club andaluso sarebbe pronto a versare nelle casse bianconere 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'esterno. L'esterno non sta giocando con continuità e ha il contratto in scadenza nel 2020. Tutti elementi che darebbero credito ai rumors spagnoli. In realtà appare difficile che Massimiliano Allegri possa avallare la partenza del laterale, pedina preziosa dal punto di vista tattico: esterno alto, terzino e quest'anno persino mezzala, un campione buono per tutte le occasioni.