Dopo il colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus vuole puntare sempre più in alto e per migliorare ulteriormente la sua rosa sta studiando profili top. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.net, infatti, nel mirino del club bianconero ci sarebbero tre grandi obiettivi tra gennaio e giugno: James Rodriguez del Bayern Monaco, Isco del Real Madrid e Aaron Ramsey, in scadenza con l'Arsenal. Paratici e colleghi proveranno a regalarne almeno uno a Massimiliano Allegri.